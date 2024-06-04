Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Париж-2024

Сегодня, 21:40

Алана Мамаева о недопуске россиян на Олимпиаду-2024: «Это вообще бред»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Алана Мамаева, бывшая жена экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева, и блогер Мария Погребняк ответили на вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

— Наших легкоатлетов не пускают на Олимпиаду. Как вы к этому относитесь?

Мамаева: Негативно.

Погребняк: Конечно! Как можно. Бедные ребята.

Мамаева: Как это не пускают. Как можно наших ребят не пускать. Это вообще бред.

Погребняк: Вызывайте, если что, на разборки «розовых», приедем.

Мамаева: Приедем, разберемся.

Ранее Мамаева и Погребняк выступали в команде «розовых» в телевизионном шоу «Сокровища императора».

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Российские спортсмены допущены на турнир в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

Олимпиада
4
1
Читайте также
Медведев проиграл де Минауру в четвертом круге «Ролан Гаррос»
13 российских фигуристов сменили сборную за прошедший месяц
Над Черным морем пропал с радаров беспилотник США RQ-4B Global Hawk
Какая зарплата у Мбаппе в «Реале»? Главное о трансфере Мбаппе в «Королевский клуб»
Суд в Москве оправдал участников ЧВК «Енот» по делу о разбое и кражах
ПВО РФ уничтожила четыре снаряда РСЗО «Ольха» над Курской областью
Популярное видео
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Винер — об удалении элементов с именами россиян: «Художественную гимнастику нивелируют»
Тарасова назвала правильной мерой выдворение бездомных из Парижа на время Олимпиады-2024
Карякин: «Лично для меня Франция — недружественная страна»
Карякин об участии россиян в Олимпиаде-2024: «Не нужно выступать в нейтральном статусе, нас там никто не ждет»
Васильев назвал демократией по-французски выдворение 12 тысяч бездомных из Парижа
Митрофанов о конгрессе ФИФА: «Вся наша аргументация высказана. Коллеги ответили, что очень переживают»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Путин: «В России есть коммерциализация физической культуры и спорта»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости