Путин: «В России есть коммерциализация физической культуры и спорта»

Президент РФ Владимир Путин считает, что в России есть необоснованная коммерциализация физической культуры и массового спорта.

«Мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физической культуры и массового спорта. Вот что происходит — вытягивание денег из российских семей», — приводит ТАСС слова Путина на совещании с членами правительства.

Ранее глава государства отметил, что нужно создать условия для бесплатного занятия физической культурой и спортом.