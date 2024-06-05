Российский бизнесмен купил тренировку с Чарльзом Оливейрой за 95 000 долларов

Бизнесмен из России Роман Шпигель на аукционе, организованном бразильским футболистом Неймаром, выиграл лот, который предусматривает тренировку экс-чемпионом в легком весе Чарльзом Оливейрой (33-10), сообщает Sherdog.

Шпигель сделал ставку в 95 тысяч долларов (около 8,5 млн рублей), никто не смог ее перебить. Деньги с аукциона пойдут на поддержку бразильской молодежи и помощь в восстановлении бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, который пострадал от наводнений.

Шпигель, помимо покупки тренировки с Оливейрой, выиграл лот за 190 тысяч долларов (около 17 млн рублей), благодаря которому он сможет провести один день в доме Неймара.