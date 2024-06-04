Карякин — о забеге на Никольской: «Хотелось пробежать как можно лучше, и получилось»

Гроссмейстер Сергей Карякин оценил свое выступление в забеге на 60 метров в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

34-летний спортсмен занял первое место, выиграв забег второй год подряд

«Отличные впечатления. Уже был определенный опыт. Знал, что ожидать. Ни капли не готовился, обманывать не буду. При этом была заряженность. Хотелось пробежать как можно лучше, и получилось», — сказал Карякин.

Неделя легкой атлетики началась во вторник, 4 июня, на Никольской улице и завершится 9 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького.