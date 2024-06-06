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Сегодня, 11:37

Дегтярев заявил о договоренности по проведению Игр стран ШОС

Сергей Разин
корреспондент
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о договоренности по проведению Игр стран ШОС.

«Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, большой потенциал видим по линии сотрудничества с ШОС, БРИКС, это сотрудничество идет. Договорились о проведении Игр стран ШОС, недавно встречались, договорились», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

В апреле в МИД РФ заявили, что сотрудничество со странами ШОС, БРИКС и СНГ находится в числе приоритетов России, когда российские атлеты остались лишенными заметного числа международных соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/21013971
Михаил Дегтярев
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