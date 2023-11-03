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Активисты ГТО из семьи Малаховых: учитель — это прежде всего ответственность

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Денис и Светлана Малаховы.
Денис и Светлана Малаховы.
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Бывают люди, которые с самого раннего детства знают, кем хотят стать.

Которые никогда не испытывают сомнений, чему учиться и куда поступать, свойственных огромному числу подростков. У многих такие люди вызывают восхищение и зависть. Но как живется им самим? Что думают и чувствуют те, кто давно и навсегда определился со своим призванием? Спросим у спортивных педагогов Дениса и Светланы Малаховых.

Денис Александрович и Светлана Анатольевна Малаховы — творческие, талантливые педагоги, влюбленные в свою профессию. Оба окончили Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского по специальности «физическая культура и спорт». С 2008 по 2012 год они работали в детско-юношеской спортивной школе города Никольска, где были преподавателями по плаванию.

С 2012 года Малаховы — учителя физкультуры в двух средних школах. И их знания о спорте не ограничиваются теорией. И Денис Александрович, и Светлана Анатольевна — неоднократные призеры и победители муниципальных и областных соревнований «Папа, мама, я — спортивная семья», чемпионы Никольского района по плаванию и пулевой стрельбе, а также чемпионы Пензенской области по плаванию среди ветеранов спорта.

Казалось бы, с таким количеством достижений можно спокойно почивать на лаврах, но Малаховым интереснее развиваться. Они хотят стать лучше сами и помочь стать лучше своим воспитанникам. Спорт для них — не просто работа по призванию. Это прежде всего ответственность. И перед собой, и перед своими подопечными. Малаховы давно поняли, что спорт не только развивает физически, но имеет еще и воспитательную ценность, прививая человеку целеустремленность, стойкость и позитивный взгляд на жизнь.

И это как нельзя более соответствует целям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который сейчас реализуется под эгидой федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Поэтому Денис и Светлана Малаховы занимаются не только обучением, но продвижением комплекса ГТО в массы.

Денис и Светлана Малаховы.

Оба возглавляют в своих школах рабочие группы по реализации мероприятий ГТО, с 2017 года являются «Лицами ГТО» Никольского района и, конечно, сами обладают золотыми знаками отличия. Малаховы до конца верны себе и взятым на себя обязательствам, поэтому в основе их педагогической системы тот факт, что они воспитывают своих подопечных так же, как живут сами. В собственной семье они стремятся поддерживать дисциплину, ставить четкие цели и последовательно двигаться к ним. Но делать все это в атмосфере психологического комфорта, без давления и невыполнимых требований, с уважением к стараниям, а не к победе.

Денис и Светлана знают, что без соблюдения этих важных условий невозможно здоровое развитие. Ответственность Малаховых еще и в том, что они никогда не останавливаются на достигнутом и находятся в постоянном поиске возможности улучшить свой педагогический метод.

И этот метод приносит пользу не только детям, но и другим педагогам. Денис Александрович, например, помогает внедрять ГТО и проект «Учусь плавать!» в разных образовательных учреждениях Никольского района, а также принимает участие в областных семинарах и конференциях. И его, и Светлану много раз награждали за педагогические и спортивные достижения. У них есть почетные грамоты от администрации Никольского района, а также двух министерств и даже губернатора Пензенской области.

Получается, быть на своем месте, знать свое призвание — это не только удовольствие. Это и важный труд, и большая ответственность. И людям, которые взяли их на себя, нужно не завидовать. Правильнее всего будет испытывать к ним благодарность. А заодно брать с них пример.

Тим Усков

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