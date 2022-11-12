Одноногая девушка выигрывает на «Мисс Бикини» у обычных культуристок. Она выступает на высоких каблуках

Китаянка Гуй Юна поразила весь мир и стала звездой интернета.

Гуй Юна потеряла ногу в семилетнем возрасте в результате ДТП, но это не помешало ей стать спортсменкой и добиться триумфа. Одноногая китаянка сталкивалась с дискриминацией в детстве, выступала на Паралимпиаде, стала победительницей престижных турниров по бодибилдингу и примером для всех в социальных сетях.

Женщина с ампутированной конечностью стала популярной на китайской платформе короткометражных видео Douyin (аналог TikTok), опубликовав 30 октября 2020 года 15-секундный клип в традиционном облегающем китайском платье. Сейчас у нее более 500 тысяч подписчиков и большие планы.

Трагедия и непростое детство

В возрасте семи лет Гуй возвращалась из школы домой и попала под грузовик, следствием чего стала ампутация правой ноги. Она почти не помнит, что случилось в тот роковой день в ее жизни, но она не может забыть, как сверстники издевались над ней. Другие дети часто называли ее калекой и трехлапой кошкой, пинали костыли и убирали стулья, чтобы она упала.

«В большинстве случаев это были оскорбительные выражения, а иногда и физическое насилие. Первый раз, когда меня заставили упасть, я сильно плакала, но потом привыкла и подумала: ты можешь издеваться надо мной как хочешь, но я буду стойкой, потому что у меня храброе сердце», — вспоминала Гуй.

В 17 лет одноногая китаянка была выбрана в паралимпийскую сборную страны для участия в соревнованиях по прыжкам в длину и высоту. По ее словам, все это произошло для нее крайне неожиданно, но в итоге изменило жизнь.

Олимпиада и проблемы с работой

В 2004 году Гуй Юна отправилась в Афины и заняла 7-е место в прыжках в длину среди женщин F42-46 на летних Паралимпийских играх. Также она побила мировой рекорд по прыжкам в высоту среди женщин с ампутированными конечностями на Национальных играх для инвалидов 2007 года и стала знаменосцем Паралимпийских игр 2008 года в Пекине.

После прыжков она посвятила свою жизнь стрельбе из лука, а в 2017 году объявила о своем уходе из спорта, но столкнулась с большими проблемами в поисках новой работы. Вновь пришлось столкнуться с дискриминацией.

«Я присутствовала на многих собеседованиях при приеме на работу, и большинство потенциальных работодателей говорили мне: «Ваше телосложение не подходит для нашей компании». В то время я была очень сбита с толку, так как считала, что я такая же, как и все люди, и могу делать все, что могут делать полностью здоровые люди», — сказала она.

В конце концов она нашла работу в компании по производству декоративных красок, где прошла путь от агента по обслуживанию клиентов до продавца, а в настоящее время является партнером компании. Ее компания также вносит большой вклад в профессиональное обучение и трудоустройство людей с ампутированными конечностями.

«Даже спортсменам трудно найти работу, не говоря уже о спортсменах-инвалидах. Поэтому я очень благодарна своему начальнику, который дал мне работу», — призналась Гуй.

Победа

В конце 2020 года изображения, на которых одноногая китаянка ходит по сцене в туфлях на высоком каблуке и в бикини, опираясь на костыль, получили большое распространение в СМИ и принесли бывшей паралимпийке немало поклонников в интернете.

Однако они не знают, что Гуй Юна не ожидала получить приглашение от организаторов World Orsay Pro, поэтому готовилась в спешке и без особой подготовки посетила этот конкурс. Привычка вести здоровый образ жизни и заниматься спортом помогла ей хорошо проявить себя и блистать на сцене в конкурсах «Мисс Бикини» и «Мисс Цяо».

«Возможно, я заняла первое место не из-за своего профессионализма или мускулов, а из-за моей уверенности и смелости на сцене. Многие думают, что судьба была ко мне неблагосклонна, но я так не думаю. Я благодарна за эти трудности. Почему я так говорю? Благодаря этому я выросла, это укрепило мое сердце и сделало меня тем, кто я есть сегодня», — призналась китаянка после турнира.

После этого конкурса Гуй Юна уже стала усердно готовиться к соревнованиям, где снова получила награды, но решила на этом не останавливаться и занялась верховой ездой. Какие у нее дальнейшие планы? Прыжки с парашютом и другие экстремальные виды спорта. Помимо этого, она создала центр для инвалидов, чтобы помогать и вдохновлять людей с ограниченными возможностями в Китае.

«Я просто хочу показать людям, что я могу добиться таких вещей, а значит, и они тоже могут, это изначальная идея всех моих действий», — рассказывает Гуй в своих интервью с широкой улыбкой на лице.

Она надеется, что ее успехи в спорте вдохновят других девушек, которые боролись с издевательствами или дискриминацией из-за своей внешности. Гуй Юна одной ногой делает гораздо больше, чем большинство людей — двумя!