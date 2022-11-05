Золотой бутерброд Большунова, конек Медведевой, Кафельников и револьвер. Удивительные работы великого мастера фото
Миры искусства и спорта знают много знаменитых дуэтов — Ильф и Петров, братья Стругацкие, Доменико Дольче и Стефано Габбана, братья Березуцкие и сестры Аверины, очаровательны Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична и так далее.
В спортивной фотографии, расположившейся на стыке искусства и спорта, есть один неоспоримый дуэт — Сергей Киврин и Андрей Голованов. У одного из фотографических Кукрыниксов сегодня юбилей.
С того дня, когда скромному девятикласснику английской спецшколы Москвы Андрюше брат подарил фотоаппарат «Смена-2», сношено много кроссовок и бейсболок, шевелюру сменила бликующая на солнце голова.
Сколько километров пленки израсходовано, и не сосчитать, количество опробованных фотокамер приближается к сотне. И на смену юноше Андрейке пришел Андрей Иваныч, как уважительно его кличут коллеги и друзья.
Андрею сильно повезло в профессии, когда однажды, после Олимпиады в Атланте в 1996 году, созрело обоюдное решение работать в паре с большим Мастером Сергеем Кивриным. Его Голованов справедливо считает Учителем, без которого Андрей вряд ли бы забрался на фотографический пьедестал.
В копилке у Голованова пятнадцать Олимпиад, чемпионаты мира и Европы почти по всем видам спорта, победы и призы во многих международных фотоконкурсах, но это не умерило соревновательную жажду Голованова.
Он и сейчас по-хорошему жадный до работы и по прежнему старается доказать, что не зря Киврин предложил ему творить в паре.
Чем долго рассказывать про нашего сегодняшнего героя, предлагаем лучше внимательно посмотреть на его удивительные работы, где вы увидите звезд спорта не на поле, беговых дорожках, кортах и бассейнах, а такими, как их увидел маэстро Андрей Голованов, у которого сегодня юбилей — 60 лет. Поздравления от «СЭ»!