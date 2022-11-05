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Сегодня, 08:00

Золотой бутерброд Большунова, конек Медведевой, Кафельников и револьвер. Удивительные работы великого мастера фото

Отдел фото «СЭ»
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
Фото Андрей Голованов
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов.
Фото Андрей Голованов
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян.
Фото Андрей Голованов
Самый титулованный теннисист в истории России, олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников.
Фото Андрей Голованов
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.
Фото Андрей Голованов
Победитель US Open, финалист трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Даниил Медведев.
Фото Андрей Голованов
Семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Ромашина.
Фото Андрей Голованов
Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины.
Фото Андрей Голованов
Чемпион мира по версиям WBA, IBF боксер Денис Лебедев.
Фото Андрей Голованов
Олимпийский чемпион по гимнастике Артур Далалоян.
Фото Андрей Голованов
Восьмикратный олимпийский чемпион по спринтерскому бегу Усэйн Болт.
Фото Андрей Голованов
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова.
Фото Андрей Голованов
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Давит Чакветадзе.
Фото Андрей Голованов
Пятикратный призёр чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы по гребле Олеся Ромасенко.
Фото Андрей Голованов
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.
Фото Андрей Голованов
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.
Фото Андрей Голованов
Андрей Голованов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Звезды спорта в фотографиях Андрея Голованова, которому 5 ноября исполняется 60 лет.

Миры искусства и спорта знают много знаменитых дуэтов — Ильф и Петров, братья Стругацкие, Доменико Дольче и Стефано Габбана, братья Березуцкие и сестры Аверины, очаровательны Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична и так далее.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов. Фото Андрей Голованов
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов. Фото Андрей Голованов
Фото Андрей Голованов

В спортивной фотографии, расположившейся на стыке искусства и спорта, есть один неоспоримый дуэт — Сергей Киврин и Андрей Голованов. У одного из фотографических Кукрыниксов сегодня юбилей.

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян. Фото Андрей Голованов
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян. Фото Андрей Голованов
Фото Андрей Голованов

С того дня, когда скромному девятикласснику английской спецшколы Москвы Андрюше брат подарил фотоаппарат «Смена-2», сношено много кроссовок и бейсболок, шевелюру сменила бликующая на солнце голова.

Самый титулованный теннисист в истории России, олимпийский чемпион, победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников. Фото Андрей Голованов
Самый титулованный теннисист в истории России, олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников. Фото Андрей Голованов
Фото Андрей Голованов

Сколько километров пленки израсходовано, и не сосчитать, количество опробованных фотокамер приближается к сотне. И на смену юноше Андрейке пришел Андрей Иваныч, как уважительно его кличут коллеги и друзья.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова. Фото Андрей Голованов
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.
Андрей Голованов

Андрею сильно повезло в профессии, когда однажды, после Олимпиады в Атланте в 1996 году, созрело обоюдное решение работать в паре с большим Мастером Сергеем Кивриным. Его Голованов справедливо считает Учителем, без которого Андрей вряд ли бы забрался на фотографический пьедестал.

Победитель US Open, финалист трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде Даниил Медведев. Фото Андрей Голованов
Победитель US Open, финалист трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Даниил Медведев. Фото Андрей Голованов
Фото Андрей Голованов

В копилке у Голованова пятнадцать Олимпиад, чемпионаты мира и Европы почти по всем видам спорта, победы и призы во многих международных фотоконкурсах, но это не умерило соревновательную жажду Голованова.

Семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Ромашина. Фото Андрей Голованов
Семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Ромашина.
Андрей Голованов

Он и сейчас по-хорошему жадный до работы и по прежнему старается доказать, что не зря Киврин предложил ему творить в паре.

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины. Фото Андрей Голованов
Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины.
Андрей Голованов

Чем долго рассказывать про нашего сегодняшнего героя, предлагаем лучше внимательно посмотреть на его удивительные работы, где вы увидите звезд спорта не на поле, беговых дорожках, кортах и бассейнах, а такими, как их увидел маэстро Андрей Голованов, у которого сегодня юбилей — 60 лет. Поздравления от «СЭ»!

Чемпион мира по версиям WBA, IBF боксер Денис Лебедев. Фото Андрей Голованов
Чемпион мира по версиям WBA, IBF боксер Денис Лебедев.
Андрей Голованов
Олимпийский чемпион по гимнастике Артур Далалоян. Фото Андрей Голованов
Олимпийский чемпион по гимнастике Артур Далалоян. Фото Андрей Голованов
Фото Андрей Голованов
Восьмикратный олимпийский чемпион по спринтерскому бегу Усэйн Болт. Фото Андрей Голованов
Восьмикратный олимпийский чемпион по спринтерскому бегу Усэйн Болт.
Андрей Голованов
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова. Фото Андрей Голованов
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова.
Андрей Голованов
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Давит Чакветадзе. Фото Андрей Голованов
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Давит Чакветадзе.
Андрей Голованов
Пятикратный призёр чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы по гребле Олеся Ромасенко. Фото Андрей Голованов
Пятикратный призёр чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы по гребле Олеся Ромасенко.
Андрей Голованов
Шестикратный олимпийский чемпион, по шорт-треку Виктор Ан. Фото Андрей Голованов
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан. Фото Андрей Голованов
Фото Андрей Голованов
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. Фото Андрей Голованов
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.
Андрей Голованов
Андрей Голованов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей Голованов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»
фото
Александр Большунов
Анна Щербакова
Артур Далалоян
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
Евгения Медведева
Елена Исинбаева
Светлана Ромашина
Яна Егорян
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