«Сижу на диете из долбаного супа и коктейлей». Лучший бодибилдер века умер прямо на тренировке

Перед смертью Седрик Макмиллан жаловался на проблемы с сердцем и показывал фото с огромным количеством медикаментов.

Седрик Макмиллан — самый известный бодибилдер XXI века, прямой наследник славы Арнольда Шварценеггера. Правда, в отличие от кумира, Макмиллан не успел сделать карьеру в кино или в политике. Он умер в 44 года прямо во время тренировки на тредбане. Огромная гора мышц весом под 140 кг, Седрик упал и больше уже не поднялся.

Самое потрясающе, что задолго до смерти он жаловался на отвратительное самочувствие и показывал столик с огромным количеством медикаментов, которые он вынужден принимать. Что конкретно было в организме Макмиллана — еще предстоит узнать. Как и ответ на вопрос, зачем опытнейший спортсмен, вместо того чтобы лечиться, продолжал изнуряющие тренировки.

Три американских бодибилдера умерли в течение года. Причина — стероиды?

Макмиллан считался олицетворением нового и, как теперь ни парадоксально звучит, более здорового поколения бодибилдеров. Высокий рост (за 180 см) и относительно пропорциональная фигура отличали его от более приземистых и объемных конкурентов. Фигуру Макмиллана ценил сам Шварценеггер, поэтому турнир его имени, Arnold Classic, всегда был для Седрика самым успешным. А вот самый престижный титул «Мистер Олимпия» никак не покорялся — там в чести было более классическое направление, то есть «чем больше мышц — тем лучше».

Тем не менее Макмиллан был большой звездой. Он напрямую общался с самим Шварценеггером и даже в свои 44 оставался конкурентоспособным на мировом уровне. Проблемы начались только в последние два года жизни. Седрик попал в аварию во время поездки на велосипеде, а потом тяжело перенес коронавирус.

— В больнице врачи обратили внимание, что мое сердце работает очень плохо, — рассказывал Макмиллан еще прошлым летом. — Они подумали, что это последствия ковида. Мне сказали, что нужно срочно проконсультироваться у кардиолога, и в этот момент я потерял сознание. Очнулся уже на аппарате, три дня спустя. Мое сердце функционировало всего на 10 процентов от нормы. Врачи уже даже позвонили моей семье, потому что думали, что я умираю.

Тогда Макмиллан сумел восстановиться и выйти из больницы. Уже три недели спустя он, по собственному признанию, стал игнорировать все рекомендации врачей и вернулся к тренировкам. Нужно было срочно набирать обратно пару десятков килограммов мышц, потерянных во время лечения. При этом Седрик продолжал рассказывать в интервью про свой опасный больничный опыт и даже выкладывал в соцсетях огромное количество медикаментов, которые ему рекомендовали принимать.

— Мне придется сняться с очередного Arnold Show этой зимой, потому что уже четыре недели я ничего не ем, — признавался Седрик буквально пару месяцев назад. — Сижу на жидкой диете из долбаного супа и энергетических коктейлей. Почему-то я начинаю икать от любой еды, днем и ночью, даже когда просто выпью воды. Мой организм как будто не принимает пищу.

Скончался Макмиллан в минувший вторник во время тренировки на беговом тренажере. Причиной смерти называют остановку сердца. Для американского бодибилдинга это уже третья смерть менее чем за год, и во всех случаях причиной гибели элитных спортсменов стали проблемы с сердцем. Один из погибших, 37-летний Джордж Петерсон, подозревался в употреблении стероидов.

Спортсмены умирают на тренировках по всему миру

Три смерти элитных профи за год — это очень много, прямо как в 1970-80-х, когда один за другим гибли велосипедисты. Тогда, чтобы люди не умирали от бесконтрольного приема веществ прямо на трассе, фактически стартовала серьезная борьба с допингом. В американском бодибилдинге этой борьбы по факту не ведется до сих пор. Зато крутятся большие деньги — как стимул для спортсменов рисковать своим здоровьем. Неудивительно, что история повторяется — и в погоне за победами и призовыми люди снова начинают умирать.

Хотя в принципе синдром внезапной смерти спортсменов от проблем с сердцем — известное и признанное медициной явление. Согласно последним исследованием, от него умирают от 1 на 40 тысяч до 1 на 80 тысяч (в зависимости от методики исчисления) спортсменов в год. В группе риска — молодые атлеты в возрасте до 30 лет, а также ветераны.

Самый известный подобный случай в России — гибель хоккеиста Алексея Черепанова в 2008 году. Игроку «Авангарда» стало плохо прямо во время матча, он сумел доехать до скамейки запасных, но у прибывшей скорой не оказалось с собой рабочего дефибриллятора. В результате хоккеист скончался от сердечного приступа. По результатам судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что Черепанов страдал от ишемической болезни сердца, а в его крови был найден кордиамин — препарат для лечения сердечной системы, но при этом входивший в список запрещенных.

После истории с Черепановым медобследование спортсменов, особенно молодых, стало гораздо серьезнее. Появились случаи, когда из-за небольших проблем спортсменов не допускали до соревнований. Но окончательно справиться с синдромом внезапной смерти все равно не удается. Причем не только у нас, но и в мире.

Прошло уже почти 15 лет с момента гибели зимой 2009 года легендарной польской метательницы молота Камилы Сколимовской. Она скоропостижно скончалась на тренировке во время сборов в Португалии. Как и Седрик Макмиллан, в последние месяцы жизни Сколимовская жаловалась на проблемы со здоровьем, но продолжала тренировки в прежнем режиме вопреки рекомендациям врачей...