«Позор вам как мужчине». Легенда российского бодибилдинга назвал спортсменок «эскортницами» и дисквалифицирован пожизненно

Эпатажный культурист Дмитрий Голубочкин навсегда изгнан из Федерации бодибилдинга России за неоднократные скандальные и оскорбительные высказывания.

Знаменитый российский блогер и культурист Дмитрий Голубочкин снова оказался в центре скандала из-за своих некорректных высказываний. На этот раз заявления бывшего абсолютного чемпиона страны по итогам Фестиваля силовых видов спорта в Санкт-Петербурге привели к тому, что 52-летний ветеран получил пожизненную дисквалификацию от Федерации бодибилдинга России. Основная причина в том, что Голубочкин уже не в первый раз публично назвал участниц соревнований по фитнес-бикини «эскортницами». Прежде чем вы продолжите чтение, напоминаем, что наше издание в целом и этот материал в частности предназначены для людей старше 18 лет. Некоторые фразы ниже могут содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних.

Существо, которое невозможно назвать мужчиной

«Решением президиума Федерации бодибилдинга России (ФББР) от 11.04.2022 за неоднократные публичные оскорбительные высказывания в адрес других членов ФББР, а соответственно за совершение действий, причиняющих вред репутации ФББР (статья 13 Устава ФББР), Дмитрий Голубочкин исключен из членов ФББР пожизненно», — говорится в сообщении на странице организации во «ВКонтакте».

Дисквалификация последовала после того, как Голубочкин, комментируя недавние соревнования в Санкт-Петербурге в прямом эфире с использованием нецензурных выражений, отметил, что среди участниц турнира по фитнес-бикини «много проституток и эскортниц». «Пусть люди знают! Я говорю как есть!» — утверждал Дмитрий в соцсетях.

Голубочкин и раньше отличался критическим отношением к дисциплине «фитнес-бикини», в которой много спортсменок модельной внешности, демонстрирующих на сцене не сколько развитую мускулатуру, сколько свою сексуальность. Дмитрий говорил, что такие девушки «тренируются, чтобы у них были красивые задницы». Кроме того, широко разошлась такая цитата культуриста: «В бикини все шлюхи». Но на сей раз отечественные звезды женского бодибилдинга решили привлечь к эпатажным высказываниям блогера внимание официальных лиц.

— Нормально вообще человека несет? Жесть, просто жесть! — отреагировала в соцсетях абсолютная чемпионка России Катерина Бравве, также использовавшая нецензурную лексику. — Это какое-то существо, которое невозможно назвать мужчиной. Посмотрите внимательно на лицо человека, который, комментируя соревнования, открыто называет девушек-спортсменок эскортом. Хочется сказать только одно: «С таким ***** везде, видимо, был облом! Вот и бесится».

— Я в шоке. Как его вообще допустили, — пишет другая фитнес-модель, Екатерина Кувинова. — Дмитрий Голубочкин, что у вас в голове??? Просто позор вам как мужчине. Хотя и мужчиной вас назвать сложно. Половина девочек вообще замужем, у них дети и семьи.

«Не нужно делать волны в тазике»

— Те, кто пишет в мой адрес гадости, если вы считаете себя девочками из эскорт-услуг, значит, так и есть, — отозвался на обвинения Дмитрий Голубочкин. — Порядочные девушки никогда не будут принимать мои слова буквально, принимая их на свой счет, а эскортницы (в оригинале употреблено нецензурное слово. — Прим. «СЭ»), что ни говори, такими и останутся... Надеюсь, вменяемые меня понимают. Да, и еще, не нужно делать волны в тазике — не получится. Всем здоровья и мотивации в тренировках, добрые люди, ну а остальным уже ничего не поможет... А прежде чем меня дисквалифицировать, нужно понимать, что я уже несколько лет как завязал с соревновательным бодибилдингом и не являюсь членом ни московской, ни российской федерации бодибилдинга.

В истории было множество скандалов с неприемлемыми высказываниями по поводу соревнований в прямом эфире, которые оборачивались наказаниями для комментаторов. Были расизм, сексизм, мат, оскорбления... Например, на недавнем чемпионате мира по фигурному катанию во время трансляции на официальном канале ISU олимпийскую чемпионку Меган Дюамель в порыве эмоций назвали «сучкой». Но проблема в том, что Голубочкин не просто фрик или диванный эксперт, а легенда отечественного бодибилдинга, кумир тысяч любителей этого вида спорта.

Дмитрий профессионально выступал до 50 лет, завоевал множество наград и очень многое сделал для популяризации в нашей стране культуризма и смежных дисциплин. Другой вопрос, что он давно сделал нецензурные выражения на публике и оскорбления в адрес коллег частью своего имиджа. Из-за требований российского законодательства мы не можем привести самые яркие его цитаты, но в любом другом виде спорта даже отдельные фрагменты подобных выступлений немедленно привели бы к пожизненному бану, а то и к уголовному делу. Однако Голубочкин продолжал спокойно комментировать соревнования, пользоваться любовью фанатов и давать новые скандальные интервью.

Правда, в 2017 году Голуба все-таки получил дисквалификацию на год за то, что во время турнира в Краснодаре обматерил со сцены судью и оскорбил одну из участниц турнира, — не помогли даже раскаяния и извинения. Впрочем, и после этого Дмитрий продолжал сравнивать сообщество арбитров с «миром животных», говорил, что судьи «почти поголовно» являются людьми нетрадиционной сексуальной ориентации, а также советовал тренеру ради улучшения результатов одной из спортсменок «положить ее под юниора в межсезонье». В общем, очевидно, что федерации ради сохранения своей репутации надо было не подпускать Голубочкина к соревнованиям на пушечный выстрел. Потому что скандал вроде того, что случился на турнире в Санкт-Петербурге, оставался только вопросом времени.

Снималась как артистка с бурной тусовочной московской жизнью

С другой стороны, надо признать, что самый знаменитый из нынешних критиков Голубочкина — бывшая певица, а ныне фитнес-модель Бравве — тоже не чужда эпатажа. Например, ее откровенные снимки опубликованы в апрельском номере мужского глянцевого журнала MAXIM — том самом, где на обложке в купальнике красуется двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Причем сам журнал сопровождает изображения Катерины (в том числе топлес) таким комментарием: «Кадры из фотосессии Бравве оказались настолько горячи, что мы распереживались, как бы типографские станки не расплавились при печати».

В интервью MAXIM спортсменка рассказывает, что сначала жила в Лос-Анжелесе, а теперь — в Стамбуле. Она хотела стать там актрисой, но в итоге пошла по линии бодибилдинга. При этом 33-летняя уроженка Перми говорит, что в России и Турции по-разному реагируют на эротические снимки. «У нас, мол, — «ну сиськи и сиськи!». А в Турции в этом плане чувствуется та граница, за которую не переходят, — делится переживаниями чемпионка. — В 2015-м я снималась как артистка с бурной тусовочной московской жизнью. А сейчас я дисциплинированная спортсменка, выступающая атлетка и абсолютная чемпионка России по бодибилдингу... Притянула к себе бодибилдерскую энергию, хотя была уверена, что у меня нет данных для этого спорта... Меня все это так увлекло, что уже через два года я стала пятой на чемпионате мира. Бесконечные фотосессии и концерты сменились сном, тренировками и четким контролем питания».