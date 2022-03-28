«Он не делал ничего плохого». Баскетболист сначала чуть не умер на площадке, а теперь может сесть за изнасилование

Одному из самых перспективных баскетболистов США Кейонте Джонсону грозит до 30 лет тюрьмы за секс с пьяной подружкой.

На прошлой неделе фамилия Кейонте Джонсона, в недавнем прошлом одного из ключевых игроков баскетбольной команды Университета Флориды, попала в заголовки ведущих американских сайтов. Увы, вновь в раздел «Чрезвычайные происшествия». В декабре 2020 года форвард потерял сознание во время матча NCAA и три дня провел в медикаментозной коме. Тогда Кейонте удалось выжить, и уже в конце декабря он вернулся в команду в качестве тренера. Сейчас же Джонсон обвиняется в изнасиловании. В соответствии с законодательством штата такие действия считаются уголовным преступлением первой степени, которое влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет.

Последствия вечеринки

По сообщениям WUFT, расследование по делу Джонсона длится примерно месяц. Полиция Гейнсвилля прослушала запись телефонного разговора между Кейонте и его бывшей девушкой, в котором баскетболист признался, что занимался с ней незащищенным сексом, когда дама была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Баскетболист также сказал, что попросил у подружки согласия на интим во время встречи, которая произошла 26 февраля после одной из вечеринок.

Сама девушка не помнит, что давала согласие на половой акт. По ее словам, Кейонте лишь задал ей вопрос о том, когда она в последний раз проходила тестирование на ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем). Примерно через полчаса после общения с баскетболистом она покинула апартаменты Джонсона, и ее начало тошнить на улице. Она не могла стоять самостоятельно и с трудом добралась до дома.

Кейонте Джонсон. Фото Getty Images

На следующее утро подруга баскетболиста проснулась и почувствовала, что ночью у нее был секс. Также на ее теле присутствовали следы насилия. Она обратилась в полицию 28 февраля и прошла обследование по делу о сексуальных преступлениях.

Джонсон и заявительница классифицируются в судебных протоколах как друзья. В августе 2021 года у них были сексуальные отношения. С тех пор экс-баскетболист несколько раз просил девушку снова вступить с ним в интимную связь, но обвинитель отказывалась и давала понять, что не хочет снова встречаться с ним. Расследование в отношении Джонсона находится на начальной стадии и может занять около шести месяцев.

Если обвинения подтвердятся, то 22-летнему Кейонте грозит до 30 лет лишения свободы. Его адвокат Рон Козловски заявил The Sun, что обвинение является шокирующим, учитывая, что его клиент уже столько пережил за последние несколько лет.

— Я уверен, что после того как государственный прокурор проведет полное расследование и обнародуют все факты дела, то будет сделан вывод, что Кейонте Джонсон не делал ничего плохого, — сказал Рон Козловски.

Тяжелое падение

У Джонсона была впечатляющая школьная карьера. Например, в свой последний год в составе престижной школы Оук-Хилл он набирал по 18,5 очка за 19 проведенных матчей (очень много для школы), а также попал в топ-100 потенциальных лучших новобранцев NCAA 2018 года по версии ESPN.

Интерес к игроку проявляли многие университеты, в том числе Providence, Minnesota, Virginia Tech, Wake Forest and Georgia Tech, но Кейонте выбрал Университет Флориды. В первый же сезон он набирал по 8,1 очка, 6,4 подбора и 1,5 передачи. В следующем сезоне уроженец штата Вирджиния почти в два раза улучшил свои показатели: 14,0 очка, 7,1 подбора и 1,6 передачи. Он был выбран в символическую пятерку своей конференции (SEC). Компанию ему составил Иммануэл Куикли, выбранный под 25-м номером драфта НБА-2022, а ныне выступающий за «Нью-Йорк». А звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс (20,9 очка в среднем за игру в текущем сезоне) и форвард «Кливленда» Айзек Окоро были во второй символической пятерке.

Джонсону прочили высокое место на драфте НБА. Он был одним из лучших атлетов в NCAA, имея прыжок в 41,5 дюйма. Легко забивал сверху с ростом 196 см, плюс мог неплохо защищаться против первых/вторых номеров. Но все перспективы Кейонте разбились в декабре 2020 года. В дерби против «Флориды Стэйт» игрок потерял сознание, возвращаясь в защиту после данка с навеса. Джонсона увезли с площадки на носилках.

Форвард был доставлен в больницу в Таллахасси, штат Флорида. Он находился в критическом, но стабильном состоянии. Спустя несколько дней он пришел в сознание после медикаментозной комы, разговаривал с родителями и врачами. Джонсон даже созванивался с партнерами по команде по FaceTime. Вернуться к тренировкам Кейонте врачи не разрешили. Так в 21 год он стал тренером. Теперь ему нужно справиться еще с одним препятствием.