История Мэттью Макконахи: от актера из комедий до «Оскара» и ФК «Остин»

Голливудский актер развивает спорт в родном Техасе.

Мэттью Макконахи

Дата рождения: 4 ноября 1969.

Место рождения: Ювалд (штат Техас), США.

Рост: 182 см. Вес: 75 кг.

Начало карьеры: 1993 год.

Детство и юность Мэттью Макконахи

Мэттью Дэвид Макконахи родился в небольшом городке Ювалд (штат Техас). Его отец Джим Макконахи играл в американский футбол и владел автозаправкой, а мать актера Ким была воспитателем в детском саду. У него есть два старших брата. Когда мальчику исполнилось 10 лет, семья перебралась в более крупный город Лонгвью (штат Вашингтон). Он пошел в новую школу, учеба давалась ему хорошо, однако подросток связался с плохой компанией и спускал все деньги на алкоголь (не советуем повторять эту часть истории, которая могла помещать будущему обладателю «Оскара» на пути к славе).

В 1988 году юноша окончил школу, но вместо работы выбрал участие в программе обмена студентами. Так он целый год провел в Австралии. Правда, в новой стране Макконахи было тяжело, у него никак не получалось завести новых друзей, поэтому он страдал от одиночества.

Вернувшись в родной город, поступил в университет Остина, где изучал юриспруденцию и философию. Однако на втором курсе ему в руки попалась книга Ога Мандино «Величайший торговец на Земле». После прочтения этой истории пути человека из глубокого кризиса к счастливой жизни он осознал, что занимается не своим делом, поэтому решил перевестись на актерский факультет.

Актерская карьера Мэттью Макконахи: комедии и «Оскар»

Макконахи еще в молодости начал сниматься в рекламных роликах, но никак не получалось пройти кастинги в фильмы. Однажды в баре он познакомился с продюсером Доном Филлипсом, что стало знаковым событием в его биографии, так как помогло заполучить первую роль в кино. Это был фильм «Под кайфом и в смятении». Его работу высоко оценили критики, что заставило многих режиссеров обратить на него внимание. Правда, приглашали его на второстепенные роли, зато в известные ленты: «Техасская резня бензопилой 4: Следующее поколение», «Ангелы у кромки поля», «Парни побоку».

Впервые главную роль Макконахи получил в 1996 году в триллере «Время убивать», где сыграл молодого адвоката. Затем он ушел в жанр романтической комедии, который сделал его известным на весь мир. Самые яркие примеры его комедийных ролей — ленты «Свадебный переполох» (2001), «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003), «Маленькие пальчики» (2003), «Любовь и прочие неприятности» (2006) и «Призраки бывших подружек» (2009).

Хорошо была встречена зрителями работа Макконахи в приключенческом фильме «Сахара». Здесь уже Мэттью выступил не только как актер, но и как исполнительный продюсер.

Звезда Голливуда известен тем, что легко может трансформировать тело и внешность для роли. Так, для драмы «Далласский клуб покупателей» (2013) актер похудел на 22 килограмма. Фильм снят по реальной истории техасского электрика Рона Вудруфа. По сценарию герой Макконахи ковбой Рон заразился СПИДом. За эту работу американец удостоился главных наград киноиндустрии — премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Однако суперзвездой Мэтью сделали такие фильмы, как «Волк с Уолл-стрит» (2013), «Настоящий детектив» (2014, 1-й сезон сериала), «Интерстеллар» (2014) и «Джентльмены» (2019). Особняком в биографии стоит фильм «Киллер Джо». В черной комедии он сыграл отрицательного героя — убийцу.

Общественная деятельность Мэттью Макконахи

Актер уделяет много времени благотворительности. Голливудская звезда основал некоммерческую организацию Just Keep Livin Foundation, которая занимается помощью трудным подросткам.

Американец спас большое количество животных, пострадавших в результате урагана «Катрина» в 2005 году. А в доме Макконахи несколько собак и кошка, которых он подобрал на улице.

Весной 2014 года Мэттью включили в топ-100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time. С 2019-го работает профессором практики Техасского университета в Остине. Произносил речь в Белом доме в поддержку принятия закона о владении и использовании оружия в США.

В 2020 году Макконахи по своей истории жизни написал автобиографию «Зеленый свет», книга была признана одной из лучших новинок года по версии The New York Times.

Личная жизнь Мэттью Макконахи: история романов

Голливудская звезда из романтических комедий долгое время имел репутацию ловеласа. В 1994 году Макконахи пережил роман с актрисой Патрицией Аркетт, но вскоре она познакомилась с Николасом Кейджем и ушла от Мэттью.

Во время съемок «Время убивать» Мэтью завел роман со своей партнершей Эшли Джад. В число его возлюбленных входила Сандра Баллок, с которой они встречались с 1996 по 1998 год. После этого актер несколько лет избегал серьезных отношений, пока в 2004-м не влюбился в Пенелопу Крус, которая только что рассталась с Томом Крузом. Вместе они снимались в картине «Сахара». Пара даже планировала пожениться, однако из-за плотного графика обоих они редко виделись, поэтому быстро разошлись.

В 2012 году после шести лет отношений Макконахи женился на бразильской модели Камиле Алвес. Пара воспитывает троих детей: дочь Виду и сыновей Леви и Ливингстона.

Спорт в жизни Мэттью Макконахи: обладатель «Оскара» и «Остин»

В 2019 году Макконахи и ряд бизнесменов (основатель инвестиционной компании Two Oak Ventures Энтони Прекурт, бизнесмен Эдуардо Маргайн, руководитель Dell Мариус Хаас и предприниматель-энергетик Брайан Шеффилд) стали совладельцами ФК «Остин». Обладатель «Оскара» выбрал этот клуб не случайно, ведь команда представляет его родной Техас. «Город мне нравился не только потому, что я здесь учился и любил проводить осень. Но еще и потому, что в этом городе я мог быть собой. Думаю, в этом секрет Остина — здесь каждый может быть собой, и город ценит это в каждом», — написал Макконахи в автобиографии.

Сам лауреат «Оскара» когда-то занимался футболом и мечтал стать футболистом. «В юности я играл около 12 лет. Как-то летом даже ездил в лагерь «Тампа-Бэй Раудис». Я никогда не был хорош. Скорее лидировал в чемпионате по красным карточкам, но это долгая история», — рассказал Макконахи CNN.

Владеть клубом — давняя мечта американского актера. «Почему я стал владельцем? Потому что выбираю наследие. Я не заинтересован в том, чтобы быть маскотом. Всегда мечтал быть в первых рядах и помогать в создании команды», — цитировала Макконахи пресс-служба «Остина».

Актер много времени уделяет работе с болельщиками. Звездный владелец старается не пропускать игры любимого клуба, его часто можно увидеть на трибунах, где он активно поддерживает команду и устраивает яркие перформансы для фанатов. Так, на первой домашней игре Мэттью устроил красочное представление: в зеленом костюме на поле играл на барабанах, заводил толпу.

Любимой традицией болельщиков является скандирование: «Alright, alright, alright» («В порядке, в порядке, в порядке»). Эти слова — визитная карточка актера, их его герой произносит в фильме «Под кайфом и в смятении». Они прочно закрепились за Макконахи. Ими он даже закончил свою речь на церемонии «Оскар».

Раскрутка клуба голливудским актером позволила распродать абонементы на сезон, когда еще даже не достроили стадион и не было известно имя главного тренера.

В «Остин» пришла команда профессионалов: от архитекторов до маркетологов. Например, в структуре появился бывший игрок «Байера» и «Манчестер Сити», спортивный директор Клаудио Рейна. Уже есть успехи — в 2022 году «Остин» завоевал первый трофей в истории клуба — Кубок Техаса. В турнире участвуют команды, которые выступают в MLS, — «Остин», «Даллас» и «Динамо Хьюстон».

Один из ключевых футболистов — бывший нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси. «Я следил за командой в этом сезоне, и для меня большая честь присоединиться к ней. У клуба великолепные болельщики, это ключевой фактор в моем переходе», — сказал Дриусси в интервью пресс-службе «Остина».

Макконахи всегда любил спорт. Обладатель «Оскара» не пропускает трансляции крупных турниров, особенно Олимпийские игры, поддерживает спортивное движение в родном штате. Так, он играет вместе со студентами в баскетбол и американский футбол. Из-за этого Университет Техаса назначил его министром культуры стадиона для студенческой баскетбольной команды.

Мэттью Макконахи сейчас

Сегодня биография Макконахи богата на события. Он не только продолжает сниматься, но и активно занимается продюсированием и озвучкой кассовых мультфильмов. Был актером дубляжа в «Зверопое» (2016, 2021) и «Агент Элвис» (2023). Сейчас он вместе с Вуди Харрельсоном работает над сериалом «Брат от другой матери». Также скоро Макконахи появится в спортивной драме об истории женской сборной США по футболу «Далласская афера». Здесь лауреат «Оскара» сыграет главного тренера команды Билла Киндера.

В 2023 году самолет, в котором летели Макконахи и его жена, чуть не потерпел крушение после страшной истории — удара молнии на высоте 11 тысяч метров. Однако пилоты смогли успешно совершить вынужденную посадку.

10 лучших фильмов и сериалов Мэттью Макконахи по оценке IMDb

— «Настоящий детектив» (2014)

— «Интерстеллар» (2014)

— «Неразгаданные тайны» (1987-2010)

— «На дне» (2009)

— «Волк с Уолл-Стрит» (2013)

— «Далласский клуб покупателей (2013)

— «Джентльмены» (2019)

— «Под кайфом и в смятении» (1993)

— «Контакт» (1997)

— «Время убивать» (1996)