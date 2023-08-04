История Райана Рейнольдса: Дэдпул спасает провинциальный футбол в Британии

Когда в биографии голливудского актера появился большой спорт.

Райан Родни Рейнольдс

Дата рождения: 23 октября 1976 года

Место рождения: Ванкувер, Канада

Рост: 186 см

Вес: 79 кг

Детство Райана Рейнольдса

Райан Рейнольдс родился в Ванкувере (Канада). Его отец — бывший офицер полиции, также он занимался оптовой продажей продуктов питания. Мать была розничным продавцом. Семья имеет ирландские и шотландские корни, поэтому все ее члены — католики. У Райана еще три старших брата, двое из которых пошли по стопам отца — работают в правоохранительных органах.

В третьем классе Райану дали небольшую роль в школьной постановке. Тогда мальчик и понял, что его призвание — играть в кино. В 13 лет родители отправили ребенка в США на кастинг сериала «Пятнадцатилетние» для Nickelodeon. Роль он получил сразу же, но после закрытия проекта вернулся на родину, чтобы окончить школу. Периодически возвращался к участию в съемках. Среди них «Одиссея», «Обыкновенное волшебство».

Переезд в Лос-Анджелес и первая главная роль Рейнольдса

В 1994 году Рейнольдс поступил в технический университет, параллельно работал продавцом в бакалейном магазине и барменом. В это же время его пригласили на одну из ведущих ролей сериала «Сабрина — маленькая ведьма». Позже он сыграл в комедиях «Король вечеринок», «Кот в мешке», «Гарольд и Кумар уходят в отрыв», сериале «Два парня, девушка и пиццерия». Так его портфолио пополнилось ролями, а биография — новыми историями.

Несмотря на то что его часто звали сниматься в фильмах и сериалах, Райан к 19 годам успел разочароваться в актерской работе. Изменило его мнение знакомство с актером Крисом Уильямом Мартином, который смог переубедить канадца. Звезда фильма «Погребенный заживо» предложил ему переехать в Лос-Анджелес. И ему улыбнулась удача — Рейнольдса сразу же пригласили в кассовый триллер «Ужас Амитивилля». Затем пошли такие большие работы, как «Козырные тузы», «Теория хаоса», «Молчи и служи».

Всемирная популярность к Райану пришла после выхода комедий — уже упомянутой «Два парня, девушка и пиццерия» и «Просто друзья». За эти работы он получил высокую оценку не только зрителей, но и кинокритиков.

Фото Global Look Press

Райан Рейнольдс и «Дэдпул»

Из всех ролей в фильмах разных жанров главной в биографии Рейнольдса стал образ Дэдпула. Канадец сперва сыграл эпизодическую роль в блокбастере «Люди Икс: Начало. Росомаха» в 2009 году, а киноленты про наемника Уэйда Уилсона принесли не только успех, но и рекордные кассовые сборы (783,1 миллиона долларов), которые превысили бюджет в 13 раз. Актер выступал также в качестве продюсера историй о «болтливом персонаже». В 2016 году презентация первого фильма о супергерое проходила в том числе в Москве. Тогда Райан пришел в эфир Первого канала на программу «Вечерний Ургант».

За эту роль Рейнольдса номинировали на «Золотой глобус» и на премию Гильдии продюсеров США.

Бывший капитан сборной России по футболу Артем Дзюба — большой фанат комиксов Marvel и в частности Дэдпула. В 2021 году во время церемонии награждения «Зенита» золотыми медалями чемпионата страны нападающий вышел на поле в костюме любимого супергероя. Сине-бело-голубые выложили фото Дзюбы на своей странице в Twitter, его лайкнул Райан Рейнольдс. В конце следующего сезона форвард снова предстал в образе Дэдпула, когда объявил, что покидает клуб.

История с игроком «Зенита» — не первая, когда Рейнольдс отмечал российских звезд. Отклик получил также ролик солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова в его соцсетях с песней, где он сетует, почему не был приглашен сниматься в «Дэдпуле». Актер ответил в комментариях: «Ты только что заменил Колосса в статусе моего любимого русского».

Общественная деятельность Рейнольдса

Звезда Голливуда много времени уделяет благотворительности. Он сотрудничает с Фондом правовой защиты и образования и Центром защиты прав детей-иммигрантов.

Райан имеет страницы во всех соцсетях и любит делиться с подписчиками фото и видео со съемок, светских и благотворительных событий.

Рейнольдс входил в рейтинг самых сексуальных мужчин по версии журнала People в 2007 и 2009 годах, возглавлял список в 2010 году.

Помимо престижных премий за впечатляющую актерскую работу Рейнольдс был удостоен номинации на награду за «лучший саундтрек-сборник для визуальных медиа» музыкальной премии «Грэмми» за саундтрек к «Дэдпул-2». На счету Райана также награды MTV Movie & TV Awards, по три премии People's Choice Awards и «Сатурн».

Актер — владелец внушительной коллекции мотоциклов. Он приобрел даже редкую модель Honda CB750 1976 года.

Роб Макэлхенни и Райан Рейнольдс с чемпионским кубком. Фото Getty Images

История появления спорта в жизни Райана Рейнольдса

Голливудский актер удивил многих поворотом своей биографии, когда совместно со своим коллегой Робом Макэлхенни купил футбольный клуб «Рексем». Актер сериала «Остаться в живых» мечтал снять документальный фильм про собственную команду. История клуба из одноименного города на севере Уэльса, который был основан в 1864 году, отлично подходила под его концепцию. Робу не хватало денег на сделку, поэтому актер обратился за помощью к Рейнольдсу, с которым не был лично знаком.

Райану идея понравилась. Зимой 2021 года компаньоны стали обладателями 100 процентов акций «Рексема». Общая сумма вложений составила более двух миллионов долларов. Болельщики восприняли такую новость с радостью. Клуб был на грани банкротства еще в 2011 году, но тогда его спасли местные жители: люди собрали необходимую сумму, а местный университет купил землю с ареной.

Одним фильмом у Рейнольдса и Макэлхенни дело не закончилось. Актеры так втянулись в процесс, что поставили себе цель — вернуться в элиту. Клуб утратил профессиональный статус в 2008 году и на протяжении 15 сезонов выступал в национальной лиге (пятом дивизионе чемпионата Англии).

Райан и Роб привлекли спонсоров, занялись развитием соцсетей и клубной атрибутики, но главное — выпустили сериал «Добро пожаловать в Рексем». Первый сезон шоу принес им 4,8 миллиона долларов. За два сезона они продали около 30 тысяч маек, количество подписчиков на всех страницах составило более миллиона, увеличилась посещаемость игр на стадионе. Доход позволил укрепить состав команды. Ради «Рексема» экс-голкипер сборной Англии Бен Фостер даже возобновил карьеру. Пост советника по футбольным вопросам занял Лес Рид — бывший технический директор Английской футбольной ассоциации (FA) и вице-президент «Саутгемптона». У клуба появился ряд звездных болельщиков, среди них актеры Пол Радд, Уилл Феррелл, Эмма Коррин, а Хью Джекман признался в любви к валлийской команде.

Весной 2023 года «Рексем» стал чемпионом национальной лиги, что позволило «красным драконам» вернуть себе профессиональный статус — они поднялись в лигу 2 (четвертый по значимости дивизион Англии). Чтобы отпраздновать историческое повышение в классе, Рейнольдс и Макэлхенни привезли команду в Лас-Вегас, где обеспечили ей отдых по системе «все включено». Футболисты несколько дней развлекались, посещали клубы и рестораны.

Вдобавок команда из Уэльса стала настоящей сенсацией Кубка Англии. Она дошла до 1/16 финала, где сыграла с клубом АПЛ «Шеффилд Юнайтед». Валлийцы вели в счете 3:2 до 90+5-й минуты, но не удержали победу, а потом уступили в переигровке.

Еще один любопытный факт биографии: Рейнольдс настолько проникся новым делом, что приобрел особняк рядом с клубным стадионом «Рейскорс Граунд». Самого актера легко можно застать в баре с фанатами. «На днях я встретил болельщика, прах дедушки которого был развеян над стадионом. Теперь я смотрю на это место как на храм. Думаю, я наконец начал понимать, насколько важен футбол для местных людей. И я счастлив быть частью этого», — заявил Райан в одном интервью.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Фото Getty Images

Личная жизнь Райана Рейнольдса

Звезда Голливуда никогда не любил открыто говорить о своей личной жизни. СМИ известно только о трех романах из его биографии.

Первой известной избранницей Рейнольдса стала канадская певица Аланис Мориссетт. Пара встречалась пять лет (с 2002 по 2007 год) и даже успела обручиться, однако до свадьбы дело так и не дошло.

Райан состоял в браке с актрисой Скарлетт Йоханссон. В 2008 году они сыграли свадьбу в курортном местечке Тофино в Канаде, но спустя два года развелись.

В 2012 году Рейнольдс женился второй раз — на актрисе Блейк Лайвли. У них родилось четверо детей: дочери Джеймс, Инес и Бетти. Имя четвертого ребенка после рождения не разглашалось. Семейство проживает в маленьком городке Бедфорд, штат Нью-Йорк. Актер во всем помогает супруге: готовит, сидит дома, если Блейк работает, играет, читает книги по воспитанию детей. Наследники растут без привлечения нянь.

Социальные сети Райана Рейнольдса

— Страница «Википедии»

— Профиль в Instagram * (запрещен в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

— Профиль в Facebook * (запрещен в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

— Профиль в Twitter

10 лучших фильмов Райана Рейнольдса по оценкам IMDb

— «Дэдпул» (2016)

— «Дэдпул 2» (2018)

— «Женщина в золотом» (2015)

— «Главный герой» (2021)

— «Да, нет, наверное» (2008)

— «Погребенный заживо» (2010)

— «Гарольд и Кумар уходят в отрыв» (2004)

— «Телохранитель киллера» (2017)

— «Джеймс и гигантский персик с Тайкой и друзьями» (2020)

— Парк культуры и отдыха (2009)