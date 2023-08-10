Олимпийский каток в Норвегии затопили, чтобы спасти город от наводнения. Знаменитый «Корабль викингов» пошел ко дну

Тяжелые последствия циклона в округе Лиллехаммера.

В норвежском Хамаре затопило знаменитый каток Vikingskipet. Построенный специально к Олимпиаде 1994 года ледовый овал могли спасти, но местные власти намеренно пошли на жертву и пустили «Корабль викингов» на дно, чтобы спасти остальную часть города.

Вот уже несколько дней провинция Хедмарк, где расположен знаменитый Лиллехаммер, страдает от проливных дождей, результатом которых стало резкое повышение воды в местном озере Мьеса. Эвакуироваться пришлось больше трем тысячам жителей, а экономический ущерб подсчитать пока даже не берутся. Тем не менее Vikingskipet имел для Норвегии и важное символическое значение. Неужели арену никак нельзя было спасти?

Фото Global Look Press

Ушел под воду из-за бесконечных проливных дождей

Во многих странах, где развиты зимние виды спорта, есть культовый стадион для конькобежцев. В России это кузница рекордов в Коломне, в Казахстане — высокогорный «Медеу», в Нидерландах — арена «Тиалф» в Херенвене. Для Норвегии же особое значение имеет каток Vikingskipet в Хамаре. И не только потому, что здесь проводилась Олимпиада. «Корабль викингов» — именно так переводится название арены — был домом для всего конькобежного спорта Норвегии. А кроме того, стадион использовали и велогонщики. Уникальная конструкция предполагала трансформацию из ледового дворца в велотрек и обратно. История арены началась в 1992-м, ее построили за два года до Олимпиады 1994 года. Но 2023-й может стать для нее последним годом жизни. Дело в том, что власти не смогли спасти каток от затопления.

Напрямую циклон и связанный с ним потоп «Кораблю викингов» не угрожал. Однако огромная масса воды из озера Мьеса могла снести на своем пути едва ли не весь город Хамар, где живет пусть и меньше 30 тысяч человек. Это была бы гигантская катастрофа. Поэтому было принято решение поставить временную плотину и перенаправить потоки воды в сторону. В ту сторону, где находится Vikingskipet.

«Как бы ни было нам всем больно, но похоже, что это была единственная возможность для нас спасти жителей», — оправдываются местные власти. К слову, совсем без последствий для них не обошлось — за последние несколько суток полиция эвакуировала почти 4000 жителей окрестных земель. К счастью, в Норвегии не принято жить плотной застройкой в многоэтажных домах, иначе последствия подобных природных катастроф были бы куда разрушительнее.

Фото Скриншот с видео

Арену вполне можно спасти после того, как вода схлынет

Помимо конькобежцев и велогонщиков на арене в Хамаре занимались и фигуристы. Они временно также окажутся без какой-либо тренировочной базы. «Это неприятная ситуация, но мы понимаем ее причины. «Вода в озере сильно поднялась за последние дни, — говорит бывший фигурист, а ныне тренер хамарской спортшколы Воутер Олде Хевел. — Вся вода в этом районе попадает в Хамар, так что, если озеро не остановить, наш город находится под угрозой затопления».

Уровень серьезности ситуации показывает прорыв плотины ГЭС Браскерейдфосс к северо-востоку от Осло. После многодневных ливней поднялся уровень воды в реке Гломма. Она вышла из берегов и снесла плотину ГЭС. В результате в округе смыло дороги, а тысячи жителей вынуждены были покинуть свои дома. О погибших и раненых не сообщается, но с учетом масштаба без жертв едва ли обойтись.

В таких обстоятельствах последнее, о чем предпочитаешь думать, — это потеря ледовой арены. Тем более что в 2010-м норвежцы открыли еще одну неплохую конькобежную арену в Ставангере. Конечно, это далеко от Хамара — почти 600 километров по норвежским серпантинам и 12 часов в пути по навигатору. Тем не менее конькобежный спорт Норвегии не попадет в безвыходную ситуацию после затопления катка Vikingskipet. Не говоря уже о фигурном катании, ведь для фигуристов лучше подходят хоккейные катки, а последних в Норвегии в избытке. Да и «Корабль викингов» окончательно списывать со счетов не стоит. Полностью исключать возможность восстановления дворца после ухода воды не стоит. Если власти оперативно решат проблему затопления, то критического вреда арене подводный этап ее жизни не принесет.