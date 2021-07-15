«Звуки Му стихли». Стогниенко выразил соболезнования в связи со смертью Петра Мамонова

Известный комментатор Владимир Стогниенко выразил соболезнования в связи со смертью российского музыканта и актера Петра Мамонова. Он ушел из жизни на 71-м году жизни.

«Умер Петр Мамонов. Звуки Му стихли. Досуги-буги больше некому танцевать. Земля пухом», — написал Стогниенко в Instagram.

О смерти Мамонова сообщили 15 июля в Instagram Мамонова. Он являлся основателем и солистом группы «Звуки Му». Актер снимался в фильмах «Остров», «Нога», «Царь» и др.