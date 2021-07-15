«Звуки Му стихли». Стогниенко выразил соболезнования в связи со смертью Петра Мамонова
15 июля 2021, 19:46
Известный комментатор Владимир Стогниенко выразил соболезнования в связи со смертью российского музыканта и актера Петра Мамонова. Он ушел из жизни на 71-м году жизни.
«Умер Петр Мамонов. Звуки Му стихли. Досуги-буги больше некому танцевать. Земля пухом», — написал Стогниенко в Instagram.
О смерти Мамонова сообщили 15 июля в Instagram Мамонова. Он являлся основателем и солистом группы «Звуки Му». Актер снимался в фильмах «Остров», «Нога», «Царь» и др.
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