В России за сутки выявили 25 704 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 25 704 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 932 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5382), Московской области (2484), Санкт-Петербурге (1948), Нижегородской области (529) и Красноярском крае (481).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 907 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 146 868 летальных исходов, выздоровели 5 300 908 человек.