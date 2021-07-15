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Жена Семака выразила соболезнования в связи со смертью Петра Мамонова

18:52
Петр Мамонов. Фото Instagram
Петр Мамонов. Фото Instagram
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Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, выразила соболезнования в связи со смертью российского актера и музыканта Петра Мамонова.

Ранее об этом сообщили 15 июля в Instagram-аккаунте Мамонова. Также эту информацию подтвердила «Известиям» его жена Ольга Мамонова. Он ушел из жизни на 71-м году жизни.

«Царствие небесное. Вечный покой», — написала Анна Семак в соцсетях.

Мамонов является основателем и солистом группы «Звуки Му». Актер снимался в фильмах «Остров», «Нога», «Царь» и в других.

Сторис Анны Семак. Фото Instagram
Сторис Анны Семак. Фото Instagram

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