Звездная пара аргентинских спортсменов распалась после того, как жена застала мужа с любовницей

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Хизела Дулко разводится с бывшим футболистом сборной Аргентины Фернандо Гаго после того, как застала его в постели со своей подругой.

«Хизела пришла в собственный дом, и увидела, как Фернандо занимается сексом с владелицей танцевальной школы Вероникой Лаффит», — рассказала аргентинская журналистка Синтия Фернандес. Дулко и Гаго были одной из самых ярких спортивных пар своей страны — они прожили вместе десять лет, у них трое детей.

Дети Лаффит ходили в ту же школу, что и дети Гаго. Теперь разгневанная Хазела перевела их в другое учебное заведение. 35-летний Фернандо с 2007 по 2017 год провел 61 матч за сборную Аргентины. В ее составе он завоевал золото Олимпиады-2008 и серебро чемпионата мира-2014. В Европе Гаго выступал за мадридский «Реал», «Рому» и «Валенсию». После завершения карьеры в прошлом году он стал тренером аргентинского клуба «Атлетико Альдосиви», но недавно подал в отставку после шести поражений подряд.

36-летняя Дулко закончила с большим теннисом в 2012 году. В свое время она была 26-й ракеткой одиночного рейтинга и выиграла четыре титула в WTA- туре. Также на ее счету победа в парном разряде Australian Open 2011 (с итальянком Флавией Пиннеттой) и звание лучшей парной теннисистки мира. Фернандо и Хиселла поженились в Буэнос-Айресе в 2011 году. Их младшему ребенку — три года.