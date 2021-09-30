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В России за сутки выявлено 23 888 случаев заражения коронавирусом

12:45
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлено 23 888 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 867 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 826 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3998), Санкт-Петербурге (2077), Московской области (1216), Самарской области (607) и Воронежской области (566).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 511 026 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 207 255 летальных исходов, выздоровели 6 672 767 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3612

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Иван Торопцев все материалы автора

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