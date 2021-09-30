Олимпийский чемпион по плаванию Келлер признал свою вину в участии в штурме Капитолия

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер признал себя виновным по одному из семи пунктов обвинения в связи со штурмом Капитолия в начале января 2021 года, сообщает Inside the Games.

39-летний Келлер признал, что незаконно проник в Капитолий и выразил желание сотрудничать со следствием в обмен на снятие остальных обвинений. Изначально спортсмену могло грозить до 20 лет заключения из-за препятствования официальному следствию, однако он пошел на сотрудничество и теперь его могут посадить на срок от 21 до 27 месяцев. В следующий раз Келлер должен явиться в суд 16 декабря.

6 января 2021 года, в день, когда Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов и провозгласить Джо Байдена победителем выборов, сторонники предыдущего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Келлер был замечен на одном из видео, опубликованном с места беспорядков, спортсмен оказался в толпе, ворвавшейся в здание.

Келлер принимал участие в трех Олимпиадах: в 2000-м, 2004-м и 2008 году. На его счету два золота и серебро (все — в эстафетах 4x200 м вольным стилем) и две бронзы (400 м вольным стилем).

Кроме того, пловец завоевал 2 золота, серебро и две бронзы чемпионатов мира, а также взял два золота и бронзу на ЧМ-2002 на короткой воде в Москве.