Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Зинэтула Билялетдинов — о теракте в Казани: «Это ужасно! Погибли дети»

12:35
Теги:

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Зинэтула Билялетдинов отреагировал на теракт в казанской школе №175.

«Это ужасно! Для меня это такая неожиданность! Я не знаю, как это объяснить... Погибли дети. Соболезнования родителям. Но тут наши соболезнования не помогут, погибли их дети. Что за кошмар!», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Сегодня, 11 мая, молодой человек с огнестрельным оружием напал на школу в Казани и открыл огонь. На данный момент известно, что погибли 7 детей и учительница, а 20 человек получили ранения.

(Владислав Флегонтов)

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Зинэтула Билялетдинов — о теракте в Казани: «Это ужасно! Погибли дети»
Руй Витория привезет в «Спартак» четырех помощников
Появилось видео избиения директора «Спартака» по связям с общественностью
На чемпионат мира сборная поедет с вратарями из КХЛ. Все пропало или ничего страшного?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд