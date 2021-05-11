Зинэтула Билялетдинов — о теракте в Казани: «Это ужасно! Погибли дети»
12:35
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Зинэтула Билялетдинов отреагировал на теракт в казанской школе №175.
«Это ужасно! Для меня это такая неожиданность! Я не знаю, как это объяснить... Погибли дети. Соболезнования родителям. Но тут наши соболезнования не помогут, погибли их дети. Что за кошмар!», — сказал Билялетдинов «СЭ».
Сегодня, 11 мая, молодой человек с огнестрельным оружием напал на школу в Казани и открыл огонь. На данный момент известно, что погибли 7 детей и учительница, а 20 человек получили ранения.
(Владислав Флегонтов)
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