Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Зинэтула Билялетдинов отреагировал на теракт в казанской школе №175.

«Это ужасно! Для меня это такая неожиданность! Я не знаю, как это объяснить... Погибли дети. Соболезнования родителям. Но тут наши соболезнования не помогут, погибли их дети. Что за кошмар!», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Сегодня, 11 мая, молодой человек с огнестрельным оружием напал на школу в Казани и открыл огонь. На данный момент известно, что погибли 7 детей и учительница, а 20 человек получили ранения.

(Владислав Флегонтов)