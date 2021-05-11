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Журова — о теракте в Казани: «Виртуальные игры сбивают у молодых людей планку»

13:36
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала теракт в казанской школе №175.

«Однозначно дело в психологии. У человека что-то произошло. Как это не увидели родители? Если человек занят или является спортсменом, то таких случаев не происходит. Я не помню, чтобы дети спортсмены хватали оружие и расстреливали людей.

Мальчику 19 лет и у него зарегистрированное оружие. И наверняка любовь к оружию ему кто-то привил. Или это родители, или другие взрослые люди. Не хочу никого обижать, но виртуальные игры сбивают у молодых людей планку: где виртуальная жизнь, а где ее нет. Допускаю, что сегодняшний стрелок играл в компьютерные игры.

Соболезнования родителям и близким! Я мать и не представляю, как можно потерять ребенка. Это страшно... Сейчас родителям нужно быть очень внимательными! Надо отслеживать многие детали: куда они тратят деньги и обращать внимание на многие вещи", — сказала Журова «СЭ»

Сегодня, 11 мая, молодой человек с огнестрельным оружием напал на школу в Казани и открыл огонь. На данный момент известно, что погибли 7 детей и учительница, а 20 человек получили ранения.

(Владислав Флегонтов)

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