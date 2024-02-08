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8 февраля, 18:52

Журова заявила, что электронный паспорт будет очень полезен для спортсменов

Виктория Кравченко
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Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова поделилась мнением об утвержденном правительством РФ стратегическом направлении в области цифровой трансформации физкультуры и спорта до 2030 года, которое предполагает введение электронных паспортов спортсменов.

«Насколько я помню, этот проект начинался еще 20 лет назад и придумал его Вячеслав Александрович Фетисов. Тогда даже была отдельная строка в законе о спорте про электронный паспорт. Но потом этот проект приостановили, видимо, посчитав, что на тот момент его будет трудно реализовать в полной мере. Могу предположить, что смысл этой инициативы остался прежним. Во-первых, у нас уже существует программа «Мой спорт», которая работает в регионах. Это электронный дневник, который ведет тренер, где родители и специалисты из других точек страны видят, как идет подготовка того или иного спортсмена, и могут делиться этой информацией», — сказала Журова RT.

8 февраля стало известно, что к 2027 году в России внедрят электронные паспорта спортсменов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1270209-zhurova-pasport-polza-sportsmena
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