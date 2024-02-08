Журова заявила, что электронный паспорт будет очень полезен для спортсменов

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова поделилась мнением об утвержденном правительством РФ стратегическом направлении в области цифровой трансформации физкультуры и спорта до 2030 года, которое предполагает введение электронных паспортов спортсменов.

«Насколько я помню, этот проект начинался еще 20 лет назад и придумал его Вячеслав Александрович Фетисов. Тогда даже была отдельная строка в законе о спорте про электронный паспорт. Но потом этот проект приостановили, видимо, посчитав, что на тот момент его будет трудно реализовать в полной мере. Могу предположить, что смысл этой инициативы остался прежним. Во-первых, у нас уже существует программа «Мой спорт», которая работает в регионах. Это электронный дневник, который ведет тренер, где родители и специалисты из других точек страны видят, как идет подготовка того или иного спортсмена, и могут делиться этой информацией», — сказала Журова RT.