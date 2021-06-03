Бронзовый призер Олимпийских игр, лидер общественного движения борьбы с наркоманией и алкоголизмом «АнтиДилер» Дмитрий Носов прокомментировал «СЭ» решение суда признать виновным рэпера Моргенштерна в пропаганде наркотиков. Музыкант был оштрафован на 100 тысяч рублей.

«Моргенштерн признан виновным. Пропаганда наркотиков доказана. И главное — весь контент должен быть удален. Эту ерунду не увидят дети. Это важно. Именно удаление этих клипов ударит по финансам Алишерки. Это для тех, кто мерит все в финансовой плоскости. И это только начало.

Люди, стоящие за Моргенштерном, за этой куклой, на которой зарабатываются куча денег на растлении наших детей, продумали схему. Как только запахло жареным, они стали тратить деньги на благотворительность. Это все ширма. Все, что сейчас делает Алишер... За этим смешно наблюдать. Три месяца назад мы расписывали по шагам, как он будет поступать. В ход пошла благотворительность, тут же он стал хорошим. Когда запахло жареным, то лучше всего для вида податься в благотворительность. Типа он вот такой хороший. За него это все делают спонсоры!

Когда мы рассматриваем других артистов, то хочу сказать, что движение «АнтиДилер» добилось запретов многих клипов. Идет война, мы с этим боремся. Но почему с этим не борется государство? Алишерка — это тот, кто достиг дна. Снизу дна постучали! Его песни поют в детских садах! Это что? Создатели Алишерки перешли все границы, поэтому этот пропагандист наркотиков должен нести жесточайшее наказание.

Очень сложно что-то отвечать критикам. Они еще, наверное, считают, что их нашли в капусте. Людей с таким развитием я не понимаю. Тем более, когда речь идет о заслуженных мастерах спорта, медалистах Олимпиады и чемпионах мира. И говорить, что мы хайпимся на этой теме... Мне сложно отвечать людям с таким мировоззрением", — сказал Носов «СЭ»

Поводом для административного дела стали клипы «Розовое Вино-2» и «Фэмили». Заявление на Моргенштерна написал бывший депутат Дмитрий Носов. Кроме наркотиков в клипах Моргенштерна также увидели оскорбление чувств верующих — его клип с DJ Smash направлен на экспертизу.

(Владислав Флегонтов)