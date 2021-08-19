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В России за сутки выявлено 21 058 новых случаев заражения коронавирусом

11:49
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За последние сутки в России выявлено 21 058 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 791 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 24 017 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2142), Санкт-Петербурге (1563), Московской области (949), Свердловской области (511) и Нижегородской области (501).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 684 531 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 173 700 летальных исходов, выздоровели 5 963 054 человека.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3458

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Екатерина Савостина все материалы автора

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