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В России за сутки выявлено 22 144 случая коронавируса

11:35
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За последние сутки в России выявлено 22 144 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 819 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 550 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2317), Санкт-Петербурге (1823), Московской области (1307), Нижегородской области (544) и Свердловской области (524).

Всего на сегодняшний день (14 августа) в России выявлено 6 579 212 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 169 683 летальных исхода, выздоровели 5 867 890 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3440

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Виктория Кравченко все материалы автора

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