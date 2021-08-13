«Вали в Африку!» На олимпийского чемпиона Беленюка пытались напасть в Киеве

Украинский борец Жан Беленюк, завоевавший золото на Олимпиаде в Токио, сообщил, что подвергся попытке нападения в центре Киева.

«Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева, пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа «черная обезьяна что-то знает про патриотизм?!» и «вали в Африку!»

Слава богу до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но:

1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?!

2. Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей родине и в родном городе?!

3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые готовы положить жизнь ради ее прославления?!» — написал Беленюк в Facebook.

Ранее российская телеведущая Ольга Скабеева опубликовала в соцсетях совместную фотографию с Беленюком. Сам спортсмен отметил, что не знает журналистку.