Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Александра Градского. О смерти певца стало известно сегодня, 28 ноября.

«У нас было и есть много преданных болельщиков: Олег Романцев, Александр Фатюшин, Наталья Бондарева. Все это наши спартаковцы, с которыми мы дружили. Я помню Градского: хороший, добрый человек, великолепный певец. Конечно, потеря таких людей всегда неприятна. Мы общались, но не так часто. Было время, они приезжали на игры, когда я еще был действующим футболистом. Мы тоже, в свою очередь, ходили на концерты Александра Градского, Юрия Антонова, Андрея Макаревича. Люди жили футболом, тем более что «Спартак» в то время был популярен», — сказал Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

В 1997 году Градский получил звание заслуженного артиста России, в 1999 году он стал народным артистом РФ. Певец был болельщиком московского «Спартака».