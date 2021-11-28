Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Семин — о смерти Градского: «На его песнях мы жили»

11:32
Теги:

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти народного артиста России Александра Градского. О смерти певца стало известно сегодня, 28 ноября.

«Только вчера смотрели телепередачу с ним... Слов нет никаких. Большая утрата для нас всех. Градский был очень интересной личностью. Его все любили. Выдающийся певец, композитор. На его песнях мы жили», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

В 1997 году Градский получил звание заслуженного артиста России, в 1999 году он стал народным артистом РФ. Певец был болельщиком московского «Спартака».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также
Памяти Александра Градского: необычное интервью о футболе - кто сделал чемпионский «Спартак»
Стала известна причина смерти певца и композитора Александра Градского
0