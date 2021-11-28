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Маклаков назвал «фантастической потерей» смерть народного артиста Александра Градского

12:14

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков отреагировал на новость о смерти народного артиста России Александра Градского. О смерти певца стало известно сегодня, 28 ноября.

«Тяжеловато... К сожалению, ни разу в жизни не повезло встретится с Александром Градским. Однако я наблюдал за его творчеством. Это фантастическая потеря, которую очень трудно будет восполнить. Уходит поколение тех, кто формировал вкусы молодежи нашей страны», — сказал Маклаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

В 1997 году Градский получил звание заслуженного артиста России, в 1999 году он стал народным артистом РФ. Певец был болельщиком московского «Спартака».

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