Юрист оценила перспективы обращения РФС в Верховный суд Швейцарии

Юрист Анна Анцелиович рассказала, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) можно обжаловать в Верховном суде Швейцарии только в случае наличия процессуальных нарушений при рассмотрении дела

«В любом случае в Верховном суде Швейцарии решение обжалуется не по существу, а только по процедурным или процессуальным моментам. Есть ли смысл обращения в Верховный суд Швейцарии? Если в деле есть какие-то процессуальные отступления, то да, имеет смысл. Если их нет, то подавать бессмысленно, потому что по существу верховный суд не рассматривает дело», — цитирует Анцелиловича ТАСС.

17 января стало известно, что адвокаты РФС получили полный текст решения CAS на отстранение от международных турниров со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).