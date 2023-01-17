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Свищев рассказал, что думает о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену

Виктория Кравченко
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, что думает о ближайших перспективах возвращения российских спортсменов на международную арену.

«По моему мнению, скорого возвращения большинства спортивных федераций на международную арену не будет. Все зависит, конечно, от МОК. Но мы с вами слышали, что они делают какие-то положительные движения в сторону российских и белорусских спортсменов. МОК говорит, что наших атлетов нужно допускать до международных стартов и одновременно последняя новость о том, что они не будут продавать нам трансляции на ближайшие олимпийские игры. Это очень странное поведение от коллег из МОК. Причем здесь зрители и права на показ Олимпийских игр? Если там не будут на них участвовать наши спортсмены, то нам вообще не интересно смотреть на эти соревнования! Что нам на них смотреть?» — цитирует Свищева Metaratings.ru.

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Ранее РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу по возвращению клубов и сборных в официальные международные турниры.

Источник: https://metaratings.ru/news/svishev-po-moemu-mneniyu-skorogo-vozvrasheniya-bolshinstva-sportivnykh-federacii-na-mezhdunarodnuyu-arenu-ne-budet-220607/
Дмитрий Свищев
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