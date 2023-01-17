Инженеры G-Drive Racing побывали на топливном терминале «Гладкое»

Студенты Московского политехнического университета, входящие в состав российской инженерно-гоночной команды G-Drive Racing, побывали на топливном терминале «Гладкое» компании «Газпром нефть». Молодые специалисты познакомились с особенностями его работы и процессом транспортировки топлива.

Студенты вместе с экспертами и лаборантами «Газпромнефть-Терминала» обсудили особенности использования различных видов бензина для заправки гоночных автомобилей и получили рекомендации по его перевозке и хранению. Молодым специалистам рассказали, как разными методами рассчитываются октановые числа и что отличает улучшенные виды топлива, например G-Drive, от базовых сортов. Также инженеры осмотрели основные технические узлы объекта, познакомились с инфраструктурой терминала и оснащением топливной лаборатории, обеспечивающей контроль качества нефтепродуктов.

— Это невероятный опыт, ведь возможность посетить топливный терминал предоставляется не каждому, — отметила Полина Сухенко, участница инженерно-гоночной команды Московского политеха. — Было интересно увидеть процесс работы такого серьезного объекта изнутри. Впечатлило, какое колоссальное внимание уделяется проверке качества топлива. Мы обязательно применим на практике все знания, которыми с нами поделились.

Напомним, что специалисты Московского политеха в сезоне-2022 занимались техническим сопровождением команды G-Drive Racing и обеспечивали подготовку ее болида на трех этапах серии гонок на выносливость Russian Endurance Challenge. По итогам турнира экипаж, возглавляемый Романом Русиновым, стал чемпионом в своем классе.

Кстати, все машины серии Russian Endurance Challenge в завершившемся сезоне заправлялись высокотехнологичным бензином G-Drive. Его же гоночная команда G-Drive Racing испытывает во время тестовых заездов на международных соревнованиях.

Терминал «Гладкое», расположенный в Ленинградской области, — уникальный по уровню технологической оснащенности объект, где реализована концепция «цифрового терминала». Ее интеграция в информационные системы компании позволяет осуществлять автоматизированный контроль сохранности топлива — от нефтеперерабатывающего завода до автозаправочной станции.