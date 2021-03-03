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Клубы КХЛ выразили соболезнования в связи со смертью Юрия Розанова

12:31
Юрий Розанов. Фото Twitter
Юрий Розанов. Фото Twitter
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Клубы Континентальной хоккейной лиги на своих страницах в Twitter выразили соболезнования родным и близким комментатора Юрия Розанова, который скончался 3 марта в возрасте 59 лет.

«Ушел из жизни Юрий Розанов. Замечательный комментатор, чей голос и чью манеру нельзя было перепутать ни с какими другими. Удивительно светлый, порядочный, добрый, совестливый человек. «Спартак» приносит искренние соболезнования родным, коллегам Юрия Розанова и всем болельщикам», — подписала пост пресс-служба «Спартака».

«Не стало легендарного спортивного комментатора Юрия Розанова — ему было 59 лет. Приносим искренние соболезнования родным и близким Юрия Альбертовича. Вечная память», — соболезнует пресс-служба «Ак Барса».

«Сегодня в возрасте 59 лет ушел из жизни спортивный комментатор Юрий Розанов. Настоящий профессионал и прекрасный рассказчик, спорту будет его очень не хватать. «Авангард» приносит соболезнования родным и близким Юрия», — заявляет пресс-служба омичей.

Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак.

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