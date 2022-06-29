Российский фотограф Анна Шамина стала победительницей конкурса ФИБА, но ей отказали в поездке на ЧМ-2022

Российский фотограф Анна Шамина выиграла конкурс Международной федерации баскетбола (ФИБА), главным призом в котором была работа на женском чемпионате мира-2022. Но ей отказали в поездке из-за слабого знания английского.

«Конечно, немного обидно, что я не смогла получить эту работу из-за того, что слабо владею английским языком, — рассказала «СЭ» Анна Шамина. — Зато после этой новости я сразу же побежала к репетитору. Для меня более важно то, что мое портфолио было отмечено ФИБА как лучшее. Организаторы предпочли мне не менее классного фотографа, но мы еще «поборемся», так как организаторы сказали, что всегда готовы работать со мной.

Интересно, что мои работы относятся к баскетболу 3х3, хотя сам чемпионат мира будет по 5х5. Я очень хотела отослать свои работы с матча ЦСКА — «Зенит», на который меня позвал медиадиректор петербургского клуба Александр Невзгода, но все-таки в баскетболе 3х3 больше видны эмоции, да и в кадре всегда меньше «лишнего».

Чемпионат мира-2022 пройдет в Австралии с 22 сентября по 1 октября. Сборная России смогла отобраться на турнир, но была отстранена ФИБА в результате санкций международной федерации.