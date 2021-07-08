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Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения из-за коронавируса до 16 августа

16:55
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Действующие в Санкт-Петербурге ограничения из-за коронавируса продлеваются до 16 августа, информирует пресс-служба администрации губернатора.

С 13 июля в городе запрещен допуск зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия. Спортсмены, тренеры, судьи и иные лица, обеспечивающие проведение мероприятий, должны иметь либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации.

Также запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек. Наполняемость речного туристического транспорта в городе ограничили до 50%.

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