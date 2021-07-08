ЕС предложил России обсудить взаимное признание сертификатов по коронавирусу

Евросоюз обратился к министерству здравоохранения России с предложением о дискуссиях о взаимном признании COVID-сертификатов. Об этом заявил в ходе брифинга в четверг, 8 июля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

«Мы обратились к министерству здравоохранения и предложили переговоры о том, хочет ли Россия участвовать в таком процессе», — приводит РБК слова Эдерера.

По его словам, законопроект о COVID-сертификатах в ЕС, которые позволяют гражданам беспрепятственно путешествовать внутри объединения, предусматривает признание сертификатов из третьих стран.