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ЕС предложил России обсудить взаимное признание сертификатов по коронавирусу

12:03

Евросоюз обратился к министерству здравоохранения России с предложением о дискуссиях о взаимном признании COVID-сертификатов. Об этом заявил в ходе брифинга в четверг, 8 июля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

«Мы обратились к министерству здравоохранения и предложили переговоры о том, хочет ли Россия участвовать в таком процессе», — приводит РБК слова Эдерера.

По его словам, законопроект о COVID-сертификатах в ЕС, которые позволяют гражданам беспрепятственно путешествовать внутри объединения, предусматривает признание сертификатов из третьих стран.

Дополнительная информация:

https://www.rbc.ru/politics/08/07/2021/60e6b74e9a7947dfcf87bc37

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