В период вакцинации от коронавируса не рекомендуется заниматься сексом
23:07
Заниматься сексом в период вакцинации от коронавируса не рекомендуется, заявил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.
«Секс — это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», — цитирует Графера «РИА Новости» 8 июля.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что физические нагрузки при вакцинации не противопоказаны, но не следует доводить себя занятиями до изнеможения.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
5
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю