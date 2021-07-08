В период вакцинации от коронавируса не рекомендуется заниматься сексом

Заниматься сексом в период вакцинации от коронавируса не рекомендуется, заявил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

«Секс — это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», — цитирует Графера «РИА Новости» 8 июля.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что физические нагрузки при вакцинации не противопоказаны, но не следует доводить себя занятиями до изнеможения.