Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В период вакцинации от коронавируса не рекомендуется заниматься сексом

23:07
Фанаты сборной Дании. Фото AFP
Фанаты сборной Дании. Фото AFP
Теги:

Заниматься сексом в период вакцинации от коронавируса не рекомендуется, заявил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

«Секс — это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», — цитирует Графера «РИА Новости» 8 июля.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что физические нагрузки при вакцинации не противопоказаны, но не следует доводить себя занятиями до изнеможения.

Дополнительная информация:

https://t.me/rian_ru/107915

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Автоголы на Евро-2020 обошли Платини в списке лучших бомбардиров отдельных чемпионатов Европы
Выбрана самая красивая женская попа 2019 года — фото ?
Отвез "в пансионат": в Нижнем Новгороде "похищена" 87-летняя бабушка
На Украине назвали пощечиной закон о коренных народах
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
5
Офсайд