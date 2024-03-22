Виктор Гусев рассказал о своем состоянии после трагедии в «Крокус Сити Холле»

Знаменитый спортивный комментатор и многолетний колумнист «СЭ» Виктор Гусев прокомментировал свое состояние после трагедии в здании «Крокус Сити Холл».

«Да, спасибо большое, все закончилось нормально», — сказал Гусев «СЭ».

По предварительным данным, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.