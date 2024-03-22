Муравьева рассказала, что ее сестра находилась в «Крокус Сити Холле» во время трагедии

Российская фигуристка Софья Муравьева в своем Telegram-канале опубликовала пост, посвященный трагическим событиям в «Крокус Сити Холле».

«Какой ужас в Крокусе... Соболезную семьям погибших и пострадавших... У меня там была сестра, слава Богу все обошлось и с ней все в порядке», — написала спортсменка.

По предварительным данным, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.