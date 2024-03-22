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22 марта, 22:46

Виктор Гусев с женой были в здании «Крокус Сити Холл» в момент трагедии. Они спаслись

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Виктор Гусев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Знаменитый спортивный комментатор, многолетний колумнист «СЭ» Виктор Гусев с женой были в здании «Крокус Сити Холл» в момент трагедии.

Они пришли на концерт группы «Пикник», поклонниками которой являются много десятилетий. К счастью, им удалось спастись, сейчас им ничто не угрожает.

По предварительным данным, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.

В&nbsp;пятницу в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo; произошла трагедия. «Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»
Виктор Гусев
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