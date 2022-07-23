Валуев: «Депутат Терюшков начинает надоедать со своими предложениями и заявлениями»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал заявление другого депутата Романа Терюшкова.

«Честно говоря, господин Терюшков начинает надоедать со своими предложениями и заявлениями. Что касается Касаткиной, то она, конечно, абсолютно неправа, призывая детей менять спортивное гражданство. Так делать нельзя, это перебор», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Ранее Терюшков предложил приравнять смену гражданства к госизмене, а также привлечь российскую теннисистку Дарью Касаткину к уголовной ответственности.