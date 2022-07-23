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Сегодня, 10:39

Валуев: «Депутат Терюшков начинает надоедать со своими предложениями и заявлениями»

Сергей Разин
корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал заявление другого депутата Романа Терюшкова.

«Честно говоря, господин Терюшков начинает надоедать со своими предложениями и заявлениями. Что касается Касаткиной, то она, конечно, абсолютно неправа, призывая детей менять спортивное гражданство. Так делать нельзя, это перебор», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Дарья Касаткина и&nbsp;Андрей Рублев. Касаткина и Рублев допустили смену гражданства. Как лично на них отразились санкции?

Ранее Терюшков предложил приравнять смену гражданства к госизмене, а также привлечь российскую теннисистку Дарью Касаткину к уголовной ответственности.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-valuev-gospodin-teryushkov-nachinaet-nadoedat-so-svoimi-predlozheniyami/
Николай Валуев
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