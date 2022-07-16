Депутат Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене

Депутат Роман Терюшков выступил с предложением приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.

Терюшков выложил у себя в Telegram-канале письмо Министерства спорта России, согласно которому за последние 10 лет спортивное гражданство сменили 93 спортсмена.

«В представленном письме Минспорта РФ можно обнаружить затраты на содержание «индивидуалистов» — порядка 200 миллионов рублей. И это расходы только периода, когда спортсмены стали членами сборной (зарплата и призовые).

В этой сумме мы не видим медицины, экипировки, затрат на тренерский штаб, инструкторов, психологов, расходов на использование спортобъектов и так далее. А главное, в этой сумме нет цифр, затраченных на подготовку спортсменов до зачисления в сборную РФ, а цифры эти — внушительные. Считаю, что смена спортивного гражданства для спортсменов сборной страны должна быть приравнена к акту государственной измены», — написал Терюшков.

Согласно письму Министерства спорта России, в период с 2012 по 2022 год спортивное гражданство сменили 67 россиян, выступающих в 17 летних олимпийских видах спорта, а также 21 представитель 3 зимних олимпийских видов спорта, 4 спортсмена, выступающих в 4 неолимпийских видах и 1 паралимпиец.

Средний возраст сменивших спортивное гражданство спортсменов составляет 29,8 лет. Наибольшее количество спортсменов, сменивших гражданство — в спортивной борьбе (25) и биатлоне (17). Общий объем средств федерального бюджета, затраченный в период с 2012 по 2022 год на зарплату вышеуказанным спортсменам составил 181,496 миллиона рублей, а общий объем средств, потраченных на материально-техническое обеспечение — 9,468 миллиона рублей.