В Турции увеличили время комендантского часа из-за коронавируса
19:08
Турция в рамках борьбы с коронавирусом увеличила время комендантского часа, заявил президент страны Реджеп Эрдоган.
Как сообщает ТАСС 13 апреля, теперь комендантский час будет действовать с 19.00 до 05.00 по местному времени. Также в стране вводится временный запрет на междугороднее передвижение для жителей Турции.
Финал Лиги чемпионов-2020/21 должен пройти в Турции. Проведение игры запланировано 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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