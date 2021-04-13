В Турции увеличили время комендантского часа из-за коронавируса

Турция в рамках борьбы с коронавирусом увеличила время комендантского часа, заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

Как сообщает ТАСС 13 апреля, теперь комендантский час будет действовать с 19.00 до 05.00 по местному времени. Также в стране вводится временный запрет на междугороднее передвижение для жителей Турции.

Финал Лиги чемпионов-2020/21 должен пройти в Турции. Проведение игры запланировано 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе.