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В Турции увеличили время комендантского часа из-за коронавируса

19:08
Реджеп Эрдоган. Фото Reuters
Реджеп Эрдоган. Фото Reuters
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Турция в рамках борьбы с коронавирусом увеличила время комендантского часа, заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

Как сообщает ТАСС 13 апреля, теперь комендантский час будет действовать с 19.00 до 05.00 по местному времени. Также в стране вводится временный запрет на междугороднее передвижение для жителей Турции.

Финал Лиги чемпионов-2020/21 должен пройти в Турции. Проведение игры запланировано 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11138273

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