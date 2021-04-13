Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией

Российская Федерация приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. Оперштаб по борьбе с коронавирусом принял это решение из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в этих странах.

Авиасообщение с Танзанией и Турцией будет возобновлено в том случае, если ситуация с коронавирусом в этих странах стабилизируется. Туроператорам рекомендуется приостановить на данный период продажу билетов в Турцию с территории РФ.

Купившим туры в Турцию и Танзанию рекомендовано сменить направление или даты. Россиян, купивших путевки с вылетом после 1 июня, будут оперативно уведомлять о ситуации с распространением коронавируса.

Авиасообщение с Турцией было приостановлено весной после начала пандемии коронавируса. Эта страна была одной из первых, с кем Россия возобновила авиасообщение 1 августа 2020 года.