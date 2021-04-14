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В России выявили 8 326 новых случаев коронавируса

11:47
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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По состоянию на среду, 14 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 326 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 447 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (1 837), Санкт-Петербурге (712), Московской области (568), Ростовской области (239) и Нижегородской области (215).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 666 209 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 104 000 летальных исходов, выздоровели 4 291 223 человека.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2774

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