В теракте в «Крокус Сити Холле» погиб хоккеист-любитель из Ярославля

Хоккеист из Ярославля Алексей Рудницкий погиб в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, сообщает Ярославский регион.

48-летний спортсмен был нападающим любительской хоккейной лиги в Ярославле.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.