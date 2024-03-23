В теракте в «Крокус Сити Холле» погиб хоккеист-любитель из Ярославля
Хоккеист из Ярославля Алексей Рудницкий погиб в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, сообщает Ярославский регион.
48-летний спортсмен был нападающим любительской хоккейной лиги в Ярославле.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.
Источник: yarreg.ru
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