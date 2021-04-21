В США полицейский застрелил темнокожую девочку

16-летняя темнокожая девушка Макайи Брайант была застрелена полицейским в американском городе Колумбус, сообщает The Columbus Dispatch.

По сведениям источника, полиция выехала на вызов о попытке нападения с ножом. Как сообщила тетя погибшей, девушка взяла нож для самозащиты после того, как поссорилась с кем-то из жильцов приемного дома. На видео, которое было записано камерой полицейского, Брайант толкает или замахивается на человека, который падает на землю. Через несколько мгновений девушка была застрелена. После этого у полицейского управления Колумбуса собрались люди, которые выкрикивают имя погибшей.

Днем ранее в Миннеаполисе огласили обвинительный приговор экс-полицейскому, застрелившему темнокожего американца Джорджа Флойда в мае 2020 года. После того, как застрелили Флойда, в мире распространилась акция Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

Отметим, в Колумбусе выступают клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» и действующий чемпион МЛС «Коламбус Крю».