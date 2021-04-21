Задушившего Джорджа Флойда полицейского признали виновным в убийстве темнокожего

Бывший офицер полиции США Дерек Шовен, который в мае прошлого года задушил Джорджа Флойда во время задержания, признан виновным в убийстве афроамериканца. Об этом сообщает 21 апреля Daily Mirror.

Ранее 45-летний Шовен был уволен из полиции Миннеаполиса после смерти Флойда.

Весной 2020-го появился лозунг Black Lives Matter. Он стал одним из символов протестов против полицейского произвола в отношении чернокожих.

В США прошли массовые столкновения после убийства Джорджа Флойда. Мужчина скончался после того, как офицер полиции придушил его коленом.