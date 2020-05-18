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В Сочи арестовали бегуна. Вчера он оторвался от пяти сотрудников Росгвардии

15:22
Павел Копчук. Фото Instagram
Павел Копчук. Фото Instagram

Адлерский суд арестовал сочинского бегуна на 3 суток и оштрафовал на 15 тысяч рублей, сообщает Mash.

Накануне Павел Копчук выбежал из обсерватора из-за пожарной тревоги. Увидев росгвардейцев, он решил убежать от них.

Теперь у Копчука две административные статьи: за неподчинение законным требованиям сотрудникам Росгвардии и нарушение самоизоляции. Следующие три дня он проведет под арестом.

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