В Сочи арестовали бегуна. Вчера он оторвался от пяти сотрудников Росгвардии
15:22
Адлерский суд арестовал сочинского бегуна на 3 суток и оштрафовал на 15 тысяч рублей, сообщает Mash.
Накануне Павел Копчук выбежал из обсерватора из-за пожарной тревоги. Увидев росгвардейцев, он решил убежать от них.
Теперь у Копчука две административные статьи: за неподчинение законным требованиям сотрудникам Росгвардии и нарушение самоизоляции. Следующие три дня он проведет под арестом.
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